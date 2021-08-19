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В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"

19 августа 2021, 10:30  •  1607 • Политика
В Узбекистане депутат Елена Бабенко поставила на место журналиста-хама, отчитавшего её за разговор на русском языке. "Возможно, вас удивит", - начала она.
Очередной русофобский выпад произошёл в Узбекистане. Во время пресс-конференции журналист потребовал от Елены Бабенко говорить на узбекском языке, а если она его не знает – нанять переводчика. Политик его выслушала, а после дала отпор фактами:
"Возможно вас удивит, но стратегия изначально разрабатывалась на русском языке", - сказала она, "добив" хама тем, что "большинство международных документов, которые были использованы в основе этой стратегии, были взяты на русском языке".
Её также поддержал коллега, заявив, что Бабенко профессионал своего дела и он готов для непонятливых переводить всю её речь.

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