В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"

В Узбекистане депутат Елена Бабенко поставила на место журналиста-хама, отчитавшего её за разговор на русском языке. "Возможно, вас удивит", - начала она.

Очередной русофобский выпад произошёл в Узбекистане. Во время пресс-конференции журналист потребовал от Елены Бабенко говорить на узбекском языке, а если она его не знает – нанять переводчика. Политик его выслушала, а после дала отпор фактами:

"Возможно вас удивит, но стратегия изначально разрабатывалась на русском языке", - сказала она, "добив" хама тем, что "большинство международных документов, которые были использованы в основе этой стратегии, были взяты на русском языке".

Её также поддержал коллега, заявив, что Бабенко профессионал своего дела и он готов для непонятливых переводить всю её речь.