В УВКБ ООН отметили помощь России гражданам юго-восточной Украины

Заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо в ходе встречи с первым замглавы МВД России генерал-полковником полиции Александром Горовым отметил положительный опыт России по оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МВД России.

«Джордж Окот-Оббо отметил вклад Российской Федерации в решение вопросов, относящихся к компетенции УВКБ ООН, имеющийся положительный опыт Российской Федерации по ликвидации безгражданства и оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины», — говорится в тексте.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями непризнанных республик Донбасса.

7 мая в ДНР приступили к приёму документов на получение гражданства России в упрощённом порядке. В процесс вовлечены все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД.