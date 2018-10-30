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В утонувшей от наводнения Венеции начали устраивать соревнования по плаванью - видео
30 октября 2018, 20:54 • 92 • В мире
В Венеции произошли аномальные наводнения, которые залили большую часть города и позволили даже устраивать заплывы на центральных площадях города.
Сильные проливные дожди стали последствием наводнений в шести областях Италии. Сильнейшие наводнения произошли даже в Венеции, которую, казалось, ими удивить сложно.
Власти Италии объявили самый опасный «красный уровень» из-за наводнений, которые произошли в шести областях. Ливневые дожди во всех регионах прошли накануне - 28-29 октября. Они сопровождались ураганным ветром, который достигал 130 км в час.
Итогом катастрофических погодных условий уже стали тысячи поваленных деревьев, девять погибших, несколько десятков пострадавших и пропавших без вести.
Любопытно, что более всего от последствий шторма и ливней пострадала Венеция. Хотя наводнения в городе случаются регулярно, произошедшее в 2018 году стало аномальным. Город был затоплен почти на 80%, а уровень воды достигал 160 см.
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