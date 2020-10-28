В условиях войны в Ереване плетут интриги разные кланы?

Автор:

Сергей Иванов

"Есть вещи и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже", – писал Эрнест Хемингуэй. И глядя на то, что происходит в сегодняшней Армении, впору поразиться прозорливости великого писателя. А там сейчас – и это в условиях войны – заваривается, похоже, каша из войны кланов и взаимного предательства.

"Карабахцы" возвращаются?

Напомним, два года назад "революционеры" в Ереване под предводительством Никола Пашиняна, ставшего в результате премьер-министром республики, свергли так называемый "карабахский клан", самыми яркими представителями которого являются бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. А почти неделю назад бывшие президенты республики Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, а также "экс-президенты" самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян неожиданно провели встречу. Если учесть, что участники этой "великолепной пятёрки" не испытывают друг к другу нежных чувств, то становится понятно, что собрать вместе их могла только крайняя необходимость. Вот только вопрос, какая – война в Карабахе или какая-то другая идея? Кстати, в тот самый день Никол Пашинян и выступил со своим получившим известность воззванием под условным названием "К оружию, граждане!" А практически одновременно было озвучено предложение, получившее известную популярность, – сформировать в Армении совет из бывших президентов Армении и "президентов Нагорного Карабаха". Стоит ли объяснять, что именно "карабахский клан" должен в этом органе доминировать по определению?

И это не может не тревожить нынешнего премьера Пашиняна, хотя на словах он всецело выступает за объединение всех армян для отстаивания Карабаха. По мнению близких к правительству источников, деятельность карабахцев не ограничивается одними только политическими интригами. Речь может идти уже и об открытом саботаже.

Но, пожалуй, стоит отметить, что старт этому процессу опять дал Никол Воваевич Пашинян.

"Заградотряд" из полицейских

Стоит вспомнить, что практически в самом начале нынешнего конфликта Роберт Кочарян, которого Пашинян, прикрывая красивыми словами личную месть, ранее посадил в СИЗО, отправился в Карабах. Роберт Седракович неоднократно выходил из него под залог и поручительство, его сажали туда снова. И процесс так и продолжался. Последний раз Кочаряна выпустили из СИЗО в июне нынешнего года под залог в размере более четырёх миллионов долларов США.

Практически в самом начале нынешнего конфликта Роберт Кочарян отправился в Карабах. Фото: Russian Look/Globallookpress

Буквально вслед за ним Пашинян отправил в Нагорный Карабах около 600 полицейских из Армении, которые должны были обеспечить полный контроль Еревана над естественным "гнездом карабахских заговорщиков". А если надо, то и стать "заградотрядом" на пути отступающих армянских и карабахских подразделений. Прибывших полицейских разместили в одной из школ города Шуши, но в первую же ночь после их расквартирования именно по этой школе азербайджанскими военными был нанесён удар. Понятно, что после него о продолжении функционирования этого подразделения речи уже не шло.

Вскоре после этого, 6 октября, в Ереване сообщили о возвращении Кочаряна из Нагорного Карабаха. Вернувшись из Степанакерта, Кочарян провёл тут же встречу с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным, а затем сообщил, что закупил на собственные средства и доставил в Армению крупную партию оружия.

Впереди – новый поворот? Иль переворот?

Уже 8 октября, всего через два дня после приезда Кочаряна в Ереван, директора СНБ Армении Аргишти Кярамяна в срочном и спешном порядке освободили от должности. Один из самых приближённых к Пашиняну чиновников, видный кадр из рядов Сороса в Армении. Почему он вдруг впал в немилость? Осведомлённые источники утверждают, будто именно из-за того, что не смог предотвратить нынешний "карабахский заговор". Причём про заговор не шутят. По Еревану ползут слухи, будто в истории с ударом по полицейским из Армении имела место "утечка информации", а источник этой утечки следует искать в структурах, близких к "карабахскому клану". И сейчас у Пашиняна к "карабахцам" в армянской политике начинают относиться со всё большей настороженностью. Мало того, что в правительстве Пашиняна, мягко говоря, весьма осторожно воспринимают нынешнюю шумную кампанию в местных СМИ с призывами позволить Кочаряну выехать из Армении в РФ и провести там переговоры, так ещё и всерьёз стали опасаться, что то оружие, которое закупил Кочарян, может использоваться для совершения государственного переворота в самой Армении.

Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха во время установки миномёта. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Всем понятно, что нынешний разворот Пашиняна в сторону России является чисто тактическим ходом. Что называется, прижало. Попала собака в колесо, пищи, но беги. Никакой принципиальной смены вектора в армянской политике нынешнее правительство осуществлять не собирается. А как станет чуть свободнее, всё вернётся на круги своя, в том числе и демонстрации с антироссийской риторикой.

Но переворот в условиях войны чреват совсем уж тяжёлыми последствиями. И неужели политики в Армении действительно дошли до того, что ради собственных сиюминутных политических выгод готовы рискнуть всей страной? Не кощунствуем ли мы тут, делая такие предположения?

До 27 октября 1999 года такая мысль могла действительно показаться кощунством. Тем более для столь маленькой страны, какой является Армения. Но именно в тот день группа боевиков ворвалась в зал заседаний Национального собрания Армении и устроила массовый расстрел в парламенте. Были убиты девять человек, в том числе спикер парламента Карен Демирчян и премьер-министр Вазген Саркисян. На тот момент самые опасные политические противники тогдашнего президента Армении Роберта Кочаряна. Да и в марте 2008-го, при разгоне акций протеста после избрания президентом Сержа Саргсяна (по мнению оппозиции, итоги выборов были фальсифицированы), никто в Ереване особо не боялся пустить кровь своим политическим противникам. Так что в какой-то степени это для Армении дело уже привычное. И сам Никол Воваевич для этого постарался, преследуя своих оппонентов и пуская против них весь репрессивный механизм государственной машины.