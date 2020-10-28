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В условиях войны в Ереване плетут интриги разные кланы?
28 октября 2020, 05:15 • 52 • В мире
Влиятельные "карабахцы" собрались вместе, чтобы помочь Пашиняну или свергнуть его, – ответ на этот вопрос станет известен весьма скоро. Но Никол Воваевич сам сделал очень много для такого развития событий. И речь не только о войне в Нагорном Карабахе.
Автор:
Сергей Иванов
"Есть вещи и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже", – писал Эрнест Хемингуэй. И глядя на то, что происходит в сегодняшней Армении, впору поразиться прозорливости великого писателя. А там сейчас – и это в условиях войны – заваривается, похоже, каша из войны кланов и взаимного предательства.
"Карабахцы" возвращаются?
Напомним, два года назад "революционеры" в Ереване под предводительством Никола Пашиняна, ставшего в результате премьер-министром республики, свергли так называемый "карабахский клан", самыми яркими представителями которого являются бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. А почти неделю назад бывшие президенты республики Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, а также "экс-президенты" самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян неожиданно провели встречу. Если учесть, что участники этой "великолепной пятёрки" не испытывают друг к другу нежных чувств, то становится понятно, что собрать вместе их могла только крайняя необходимость. Вот только вопрос, какая – война в Карабахе или какая-то другая идея? Кстати, в тот самый день Никол Пашинян и выступил со своим получившим известность воззванием под условным названием "К оружию, граждане!" А практически одновременно было озвучено предложение, получившее известную популярность, – сформировать в Армении совет из бывших президентов Армении и "президентов Нагорного Карабаха". Стоит ли объяснять, что именно "карабахский клан" должен в этом органе доминировать по определению?
Но, пожалуй, стоит отметить, что старт этому процессу опять дал Никол Воваевич Пашинян.
"Заградотряд" из полицейских
Стоит вспомнить, что практически в самом начале нынешнего конфликта Роберт Кочарян, которого Пашинян, прикрывая красивыми словами личную месть, ранее посадил в СИЗО, отправился в Карабах. Роберт Седракович неоднократно выходил из него под залог и поручительство, его сажали туда снова. И процесс так и продолжался. Последний раз Кочаряна выпустили из СИЗО в июне нынешнего года под залог в размере более четырёх миллионов долларов США.
Практически в самом начале нынешнего конфликта Роберт Кочарян отправился в Карабах. Фото: Russian Look/Globallookpress
Буквально вслед за ним Пашинян отправил в Нагорный Карабах около 600 полицейских из Армении, которые должны были обеспечить полный контроль Еревана над естественным "гнездом карабахских заговорщиков". А если надо, то и стать "заградотрядом" на пути отступающих армянских и карабахских подразделений. Прибывших полицейских разместили в одной из школ города Шуши, но в первую же ночь после их расквартирования именно по этой школе азербайджанскими военными был нанесён удар. Понятно, что после него о продолжении функционирования этого подразделения речи уже не шло.
Вскоре после этого, 6 октября, в Ереване сообщили о возвращении Кочаряна из Нагорного Карабаха. Вернувшись из Степанакерта, Кочарян провёл тут же встречу с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным, а затем сообщил, что закупил на собственные средства и доставил в Армению крупную партию оружия.
Впереди – новый поворот? Иль переворот?
Уже 8 октября, всего через два дня после приезда Кочаряна в Ереван, директора СНБ Армении Аргишти Кярамяна в срочном и спешном порядке освободили от должности. Один из самых приближённых к Пашиняну чиновников, видный кадр из рядов Сороса в Армении. Почему он вдруг впал в немилость? Осведомлённые источники утверждают, будто именно из-за того, что не смог предотвратить нынешний "карабахский заговор". Причём про заговор не шутят. По Еревану ползут слухи, будто в истории с ударом по полицейским из Армении имела место "утечка информации", а источник этой утечки следует искать в структурах, близких к "карабахскому клану". И сейчас у Пашиняна к "карабахцам" в армянской политике начинают относиться со всё большей настороженностью. Мало того, что в правительстве Пашиняна, мягко говоря, весьма осторожно воспринимают нынешнюю шумную кампанию в местных СМИ с призывами позволить Кочаряну выехать из Армении в РФ и провести там переговоры, так ещё и всерьёз стали опасаться, что то оружие, которое закупил Кочарян, может использоваться для совершения государственного переворота в самой Армении.
Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха во время установки миномёта. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Всем понятно, что нынешний разворот Пашиняна в сторону России является чисто тактическим ходом. Что называется, прижало. Попала собака в колесо, пищи, но беги. Никакой принципиальной смены вектора в армянской политике нынешнее правительство осуществлять не собирается. А как станет чуть свободнее, всё вернётся на круги своя, в том числе и демонстрации с антироссийской риторикой.
До 27 октября 1999 года такая мысль могла действительно показаться кощунством. Тем более для столь маленькой страны, какой является Армения. Но именно в тот день группа боевиков ворвалась в зал заседаний Национального собрания Армении и устроила массовый расстрел в парламенте. Были убиты девять человек, в том числе спикер парламента Карен Демирчян и премьер-министр Вазген Саркисян. На тот момент самые опасные политические противники тогдашнего президента Армении Роберта Кочаряна. Да и в марте 2008-го, при разгоне акций протеста после избрания президентом Сержа Саргсяна (по мнению оппозиции, итоги выборов были фальсифицированы), никто в Ереване особо не боялся пустить кровь своим политическим противникам. Так что в какой-то степени это для Армении дело уже привычное. И сам Никол Воваевич для этого постарался, преследуя своих оппонентов и пуская против них весь репрессивный механизм государственной машины.
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