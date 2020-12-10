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«В условиях снижения доходов подобное недопустимо»: Мишустин дал ряд поручений в связи с ростом цен на продукты

10 декабря 2020, 20:10  •  77 • В России
Михаил Мишустин потребовал подготовить нормативные акты по нормализации ситуации с ценами на продукты к утру 14 декабря. Премьер отметил, что ответственные министерства и ведомства упустили ситуацию с ценами на важную продукцию, хотя все инструменты для контроля предусмотрены. Мишустин распорядился разработать дополнительные меры стабилизации и потребовал еженедельных докладов о ситуации. Ранее на проблему обратил внимание Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

Глава российского правительства Михаил Мишустин получил подготовить все документы по нормализации цен на продукты к утру понедельника.

«Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к девяти утра понедельника и доложены мне лично», — сказал премьер на совещании.

Премьер попросил участников совещания со следующей недели еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовые продукты в рамках совещаний с вице-премьерами.

«Если потребуется — принимать срочные решения и сообщать мне лично и незамедлительно», — добавил премьер.

В рамках принятия решения по нормализации цен Мишустин призвал вовлечь в эту работу цепочку производителей, посредников и торговые сетей.

Ранее глава правительства отметил, что ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию, хотя все инструменты для этого есть.

Премьер напомнил, что ещё осенью в правительстве видели тенденцию роста цен на продукты, обращали на это внимание.

«Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая объёма экспорта этих товаров и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась», — отметил премьер.

Мишустин подчеркнул, что речь идёт о «крайне чувствительной» для людей теме. Премьер призвал производителей и руководителей торговых сетей «не наживаться на людях», и заявил о необходимости принять решительные меры и разобраться с ценообразованием.

«В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей даёт сбой», — сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручено проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, и проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями. По словам премьера, следует разработать предложения по дополнительным мерам стабилизации ситуации по основным товарам.

Кроме того, министру сельского хозяйства необходимо провести переговоры с производителями, подключить к этой работе Федеральную антимонопольную службу, Федеральную налоговую службу. Он поручил подключиться к ситуации первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

«Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам», — заявил он.

Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко контролировать выполнение поручений премьера по этим вопросам.

Напомним, что ранее на ситуацию с ценами на продукты обратил внимание Владимир Путин. Президент в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чём здесь пандемия?» — заявил он.

Он обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия.

Путин отметил, что «это — динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности».

«Мы же с вами знаем, что надо делать в таких случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны. Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит», — заявил он.

По данным Росстата, ряд продуктов за последнее время подорожал сильнее инфляции. За первую неделю декабря этот показатель составил 0,2%.

Вместе с тем, по данным ведомства, с 1 по 7 декабря куриные яйца подорожали на 3,2%, подсолнечное масло — на 1,7%, пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия — 0,3%.

Кроме того, значительно подорожал сахар. С декабря 2019 года этот продукт стал дороже на 72,7%. Куриные яйца и подсолнечное масло за этот же период подорожали на 4,9% и 25,9% соответственно. Помимо этого, с начала года рост цен на пшеничную муку составил 12,7%.

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