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В условиях самоизоляции: православные христиане отмечают Пасху

19 апреля 2020, 08:05  •  66 • В России
В это воскресенье православные христиане отмечают Пасху. В храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области торжественные богослужения проходят без участия прихожан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Без прихожан прошла и литургия в храме Христа Спасителя. Её провёл патриарх Кирилл, пожелавший верующим, чтобы пандемия COVID-19 как можно быстрее завершилась.
 
РИА Новости © Виталий Тимкив
 

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отмечают главный церковный праздник — Пасху. В ходе литургии в храме Христа Спасителя, которая прошла без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса, патриарх Кирилл обратился к верующим.

«У меня особое пожелание, исходящее от самого сердца, чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни, чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям, чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество», — сказал патриарх.

Он также отметил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на отсутствие мирян. 

«Этой пустоты нет, потому что я знаю, с какими чувствами вы сейчас у экранов телевизоров ожидаете начала пасхального богослужения», — добавил патриарх.

Ранее в Русской православной церкви сообщили, что во всех храмах Москвы и Московской области из-за эпидемиологической ситуации пасхальные богослужения пройдут без прихожан. В РПЦ также благословили верующих на освящение пасхальных куличей дома.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи... верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», — заявили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции Владимир Легойда в интервью RT призвал прихожан не расстраиваться из-за кратковременного запрета на посещение храмов и напомнил, что в случае необходимости священники будут иметь возможность посетить верующих на дому.

«Мы призываем всех прислушаться к благословению Святейшего Патриарха, который призывал всех молиться дома, и к предписанию санитарных властей. К тому же на данный момент много храмов проводят онлайн-трансляции служб», — отметил он.

Легойда также обратился к правоохранительным органам и призвал проявить снисхождение к тем верующим, которые окажутся на улице в Великую субботу и Пасху.

«Убеждён, что пасхальная ночь — неподходящее время для того, чтобы штрафовать людей, достаточно ограничиться разъяснением», — добавил он.

С Пасхой поздравил россиян и президент России Владимир Путин. В своём обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил роль РПЦ и других христианских конфессий в «укреплении духовных, нравственных основ общества, приумножении исторического, культурного достояния» страны. Он также выделил деятельность христианских религиозных организаций, их «поддержку добровольцев, волонтёров, всех неравнодушных людей, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним».

Владимир Путин на Пасху останется дома, рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что глава государства и Патриарх всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.

«Как вы знаете, он сейчас живёт и работает в государственной резиденции Ново-Огарёво. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — рассказал Песков.

Накануне Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви, а также представителям конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Святыню доставили к Яффским воротам Старого города, где она была роздана представителям стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса церемония впервые за почти тысячу лет прошла при закрытых дверях, без паломников и верующих.

Говоря о работе на Пасху зарубежных приходов РПЦ, Владимир Легойда отметил, что они будут следовать указаниям местных властей и не будут нарушать карантин. 

Тем временем в Москве волонтёры движения «Православные добровольцы» развезли более 3 тыс. освящённых пасхальных куличей одиноким старикам, многодетным семьям и инвалидам.

«Куличи отвезут в квартиры одиноких бабушек и дедушек, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями участники движения «Православные добровольцы» в Великую субботу. Также куличи получат студенты, пребывающие на карантине», — приводит РИА Новости слова представителя движения.

Он уточнил, что более 3 тыс. пасхальных куличей освятили в храме Воскресения Словущего на улице Покровке.

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