«В условиях распространения более агрессивного штамма»: Собянин сообщил о старте ревакцинации от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске программы ревакцинации от COVID-19. По его словам, с 1 июля повторно привиться можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля на процедуру можно записаться в 12 городских поликлиниках. По словам градоначальника, ревакцинация крайне важна в условиях распространениях более агрессивного штамма «дельта». Как подчеркнул Собянин, с учётом напряжённой эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют делать повторную прививку раз в полгода.

В Москве с четверга, 1 июля, стартовала повторная вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как заявил мэр, порядок ревакцинации от COVID-19 выработан совместно с Минздравом России.

«Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». А с 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках», — написал Собянин.

Он отметил, что в обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год. Однако с учётом напряжённой эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев. При этом рекомендация касается как уже вакцинированных, так и переболевших, несмотря на уровень антител.

«Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причём сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител», — подчеркнул Собянин.

В столице ревакцинироваться можно любой зарегистрированной вакциной. Как указал Собянин, в настоящий момент в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»: «Выбрать можно любую из них, причём независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз».

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, Москва закупит не менее 750 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», более 500 тыс. доз препарата уже поступило в город.

«Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад. Я лично уже повторно привилась «Спутником Лайт», так же поступили и люди из моего окружения. В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно», — цитирует её ТАСС.

АГН «Москва»

В своём блоге Сергей Собянин напомнил, что тоже сделал вторую прививку от COVID-19.

«Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз», — заключил градоначальник.

В ходе выступления на пленарном заседании Московского урбанистического форума Сергей Собянин отметил, что Москва выбрала свой путь решения проблем в условиях пандемии, в рамках этого пути принимаются оперативные и достаточные меры противодействия распространению инфекции.

«Сегодня совершенно очевидно, что мы столкнулись с новой угрозой, мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс между обычной, привычной нашей жизнью и требованиями, которые выставляет для нас пандемия. Это очень сложные, очень тяжёлые решения, которые приходится принимать. Но это то, чем мы должны заниматься, — брать на себя ответственность», — добавил он.

Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в Москве выявили 7597 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 5934 пациента, умерли 108 человек.

С начала пандемии в столице зарегистрировали 1 365 812 случаев коронавирусной инфекции, за этот же период число выздоровевших достигло 1 164 653. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 22 556 пациентов.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за минувшие 24 часа прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 23 543 — максимум с 17 января. В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 538 142 случая заболевания COVID-19.

Вместе с тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 16 928 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 017 321. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 672 пациента, а общее число летальных исходов достигло 135 886.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 150,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 479 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 813 тыс. человек.