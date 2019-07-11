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В Уругвае задержали двух русских, которые могли помочь бежать из тюрьмы самому разыскиваемому итальянскому мафиози

11 июля 2019, 04:24  •  45 • В мире
В Уругвае задержали двоих граждан России, которые могут быть причастны к побегу наркобарона Рокко Морабито. Последний является самым разыскиваемым итальянским мафиози.
Недавно Морабито был задержан после того, как находился в розыске более 20 лет. За это время наркобарон успел приобрести "титул" самого разыскиваемого силовиками главаря одной из итальянских мафиозных организаций.
"Кокаиновый король" попался тривиально – написал дочери в колледж письмо, по которому полиция и вышла на его след. В итоге оказалось, что последние 13 лет мафиози провел в Уругвае, где поселился с помощью поддельных документов уроженца Бразилии.
Будучи задержан в 2017 году, до недавнего времени Морабито пребывал в уругвайской тюрьме, пока решался вопрос о его экстрадиции в Италию. Но недавно с таким трудом пойманный преступник бежал из заключения.
По подозрению в пособничестве мафиози задержали троих иностранцев – одного гражданина Италии и двоих – России. Всех их взяли в пиццерии, которой они владеют. Как сообщает РИА Новости, в посольстве России в Уругвае подтвердили, что получили данные о задержании граждан РФ, но подробности инцидента дипломаты еще выясняют.

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