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В УПЦ заявили о снижении числа захватов храмов при Зеленском
23 июня 2019, 23:24 • 23 • Украина
Замглавы Отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич в интервью «Российской газете» заявил, что притеснения церкви после прихода к власти Владимира Зеленского стали менее масштабными.
РИА Новости
«Да, они стали менее масштабными. Но всё-таки в селах продолжаются единичные попытки захватов наших храмов», — заявил он.
Также он отметил, что «заметна тенденция к уменьшению числа захватов» УПЦ. При этом Данилевич добавил, что «пока радоваться рано и для оптимизма пока еще нет оснований».
Ранее в Ровно сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм неканонического Киевского патриархата.
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