В УПЦ заявили о снижении числа захватов храмов при Зеленском

Замглавы Отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич в интервью «Российской газете» заявил, что притеснения церкви после прихода к власти Владимира Зеленского стали менее масштабными.

«Да, они стали менее масштабными. Но всё-таки в селах продолжаются единичные попытки захватов наших храмов», — заявил он.

Также он отметил, что «заметна тенденция к уменьшению числа захватов» УПЦ. При этом Данилевич добавил, что «пока радоваться рано и для оптимизма пока еще нет оснований».

Ранее в Ровно сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм неканонического Киевского патриархата.