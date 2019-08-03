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В УПЦ заявили, что СБУ подготовила новое обвинение протоиерею канонической церкви в Ровно

03 августа 2019, 15:54  •  80 • Украина

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вручила повестку о вызове протоиерею Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктору Земляному для предъявления ему нового обвинения. Об этом в субботу сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Очередную повестку о вызове в СБУ вручили протоиерею Виктору Земляному, руководителю отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ. Уголовное дело соответствующие органы относительно священника возбудили два года назад, а сейчас хотят сообщить об изменении обвинения", - отметили в УПЦ, уточнив, что в местное управление СБУ Земляной должен явиться 5 августа.

Ранее ему было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины - о государственной измене и о распространении незаконной литературы. Однако, как напомнили в УПЦ, "не найдя достаточного количество доказательств, чтобы передать дело в суд, СБУ изменила статью, по которой сейчас хотят предъявить обвинение протоиерею Виктору Земляному". Теперь, по информации церкви, его намерены обвинить по статье 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", которая предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.

В УПЦ считают, что новое дело связано с тем, что срок предыдущего, открытого более двух лет назад, заканчивается 15 августа. "Правозащитники обвиняемого говорят, что во избежание передачи дела в Генеральную прокуратуру, СБУ пытается предъявить обвинение и начать рассмотрение дела протоиерея Виктора Земляного в суде", - сказано в сообщении.

Ранее, 28 марта, во время слушания дела по предыдущему обвинению Земляного суд отклонил ходатайство об избрании ему меры пресечения. В мае Государственное бюро расследований начало изучать правомерность действий сотрудников СБУ в деле протоиерея.

Сам Земляной заявлял, что его активная позиция по отстаиванию прав и свобод верующих Ровненской области не нравится чиновникам местной администрации и другим представителям власти, с чем и связывал его преследование.

Допросы священников

Следователи СБУ неоднократно вызывали на допрос священников Ровенской епархии УПЦ в рамках уголовных дел о государственной измене и разжигании религиозной ненависти. 3 декабря 2018 года были допрошены 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ. Через два дня следователи СБУ допросили еще 14 священников Ровенской епархии.

Случаи давления на духовенство канонической церкви на Украине участились в связи с созданием новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ). Работники СБУ периодически проводят обыски у представителей УПЦ, заводят на них уголовные дела, вызывают на допросы, изымают электронные устройства и печатные издания.

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