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В УПЦ сообщили о попытке радикалов захватить храм в Хмельницкой области
12 августа 2019, 12:54 • 66 • Украина
В селе Галузницы Хмельницкой области радикалы попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Reuters
Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
Отмечается, что «формальной причиной для захвата стало противозаконная перерегистрация храма УПЦ в Православной церкви Украины (ПЦУ)».
«Радикалы, у которых были ножи и «болгарка», попытались прорваться в храм, но были остановлены верующими женщинами и несколькими представителями православного братства в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских, прибывших поддержать общину», — говорится в сообщении.
Ранее в Ровно сторонники неканонической Православной церкви Украины захватили храм неканонического Киевского патриархата.
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