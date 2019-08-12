В УПЦ сообщили о попытке радикалов захватить храм в Хмельницкой области

В селе Галузницы Хмельницкой области радикалы попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отмечается, что «формальной причиной для захвата стало противозаконная перерегистрация храма УПЦ в Православной церкви Украины (ПЦУ)».

«Радикалы, у которых были ножи и «болгарка», попытались прорваться в храм, но были остановлены верующими женщинами и несколькими представителями православного братства в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских, прибывших поддержать общину», — говорится в сообщении.

Ранее в Ровно сторонники неканонической Православной церкви Украины захватили храм неканонического Киевского патриархата.