|
В УПЦ предупредили о готовящейся провокации радикалов в Чернигове
05 января 2019, 21:39 • 101 • Украина
В Украинской православной церкви (УПЦ) предупредили о подготовке радикалами провокации у кафедрального собора в Чернигове.
РИА Новости
«Радикалы из «Правого сектора»* на странице в Facebook разместили анонс об организации ими провокаций возле кафедрального собора Украинской православной церкви в Чернигове», — сообщили в пресс-службе УПЦ.
Как отмечается, радикалы предлагают жителям Чернигова «принуждать верующих УПЦ переходить к новому «церковному объединению».
Ранее депутат Верховной рады, экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош призвал начать «охоту» на священников канонической УПЦ.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
Подпишитесь на нас
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
04 января 2019, 16:39
|
05 января 2019, 02:24
|
04 января 2019, 16:39
|
30 декабря 2018, 01:56
|
30 декабря 2018, 14:56
|
03 января 2019, 20:54
|
05 января 2019, 10:24