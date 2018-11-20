|
В УПЦ МП заявили о провокациях из-за «объединительного собора»
20 ноября 2018, 17:09 • 82 • Украина
На священнослужителей в различных регионах Украины оказывается давление, чтобы принудить их к участию в «объединительном соборе», заявил председатель юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов.
© Michael Kudryavtsev/Russian Look globallookpress.com
По его словам, после завершения собора епископов 13 ноября в стране произошёл ряд провокаций против иерархов.
«Со стороны различных сил совершаются действия с целью давления на епископов Украинской православной церкви. Свидетельством этого является ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ», — приводятся слова Бахова на сайте УПЦ.
Он отметил, что системно публикуется разного рода информация о епископах с целью их дискредитации, их вызывают на беседы в СБУ.
Он выразил уверенность, что определённые силы пытаются повлиять на решение священнослужителей относительно участия в «объединительном соборе».
13 ноября каноническая УПЦ разорвала общение с Константинополем.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил слова представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисского Иова о том, что «с канонической точки зрения» УПЦ МП «больше не существует».
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
17 ноября 2018, 21:09
|
13 ноября 2018, 19:39
|
14 ноября 2018, 19:54
|
19 ноября 2018, 04:12
|
17 ноября 2018, 03:09
|
18 ноября 2018, 13:24
|
17 ноября 2018, 01:24