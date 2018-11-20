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В УПЦ МП заявили о провокациях из-за «объединительного собора»

20 ноября 2018, 17:09  •  82 • Украина
На священнослужителей в различных регионах Украины оказывается давление, чтобы принудить их к участию в «объединительном соборе», заявил председатель юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов.
 
© Michael Kudryavtsev/Russian Look globallookpress.com
 

По его словам, после завершения собора епископов 13 ноября в стране произошёл ряд провокаций против иерархов.

«Со стороны различных сил совершаются действия с целью давления на епископов Украинской православной церкви. Свидетельством этого является ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ», — приводятся слова Бахова на сайте УПЦ.

Он отметил, что системно публикуется разного рода информация о епископах с целью их дискредитации, их вызывают на беседы в СБУ.

Он выразил уверенность, что определённые силы пытаются повлиять на решение священнослужителей относительно участия в «объединительном соборе». 

13 ноября каноническая УПЦ разорвала общение с Константинополем.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил слова представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисского Иова о том, что «с канонической точки зрения» УПЦ МП «больше не существует».

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