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В УПЦ МП создали комиссию по пленным в Донбассе
28 июля 2019, 18:39 • 9 • Украина
Участники Синода канонической Украинской православной церкви Московского патриархата приняли решение о создании комиссии, которая будет содействовать обмену пленными в Донбассе.
РИА Новости
Об этом информирует синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
Указывается, что Синод поддержал инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождению заключённых в Донбассе, а также установлению мира на востоке страны.
«Также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключённых», — говорится в сообщении.
Представители УПЦ заявили о важности обмена пленными в формате «всех на всех».
Ранее в Киеве выразили готовность к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69».
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