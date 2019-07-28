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В УПЦ МП создали комиссию по пленным в Донбассе

28 июля 2019, 18:39  •  9 • Украина
Участники Синода канонической Украинской православной церкви Московского патриархата приняли решение о создании комиссии, которая будет содействовать обмену пленными в Донбассе.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Указывается, что Синод поддержал инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождению заключённых в Донбассе, а также установлению мира на востоке страны.

«Также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключённых», — говорится в сообщении.

Представители УПЦ заявили о важности обмена пленными в формате «всех на всех».

Ранее в Киеве выразили готовность к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69».

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