В Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщили, что сторонники новой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить храм в селе Бережница Ровненской области.

«Люди ворвались на территорию возле храма, примерно 100 человек, движущей силой являются милиевские и кибацкие активисты (не местные), именно их 80%», — указано в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook.

В тексте также уточняется, что настоятель прихода отец Константин и прихожане пытаются препятствовать захвату храма, на место ЧП вызвали полицию.

«Люди, верующие религиозной общины, продолжают молитвенное стояние в закрытом храме. Храм не захвачен», — заключили в епархии.

Ранее стало известно, что в Тернопольской области участники экстремистского движения «Правый сектор»* и сторонники новой церкви Украины избили прихожан и захватили храм канонической Украинской православной церкви.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).