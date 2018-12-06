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В УПЦ МП прокомментировали допросы священников в СБУ
06 декабря 2018, 00:24 • 76 • Украина
Секретарь Ровенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Егоров прокомментировал допросы священников в Службе безопасности Украины (СБУ).
© РИА Новости
Об этом сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП.
«Пришли повестки нашим священникам. 14 священников были вызваны на допрос: 13 — нашей Ровенской епархии и 1 священник Сарненско-Полесской. На этих допросах, которые состоялись сегодня, всё сводится к двум статьям: «Государственная измена» и «Разжигание религиозной розни», — заявил Егоров.
По его словам, речь идёт о брошюрах, которые были «распространены по храмам епархии — хотя и не только нашей епархии».
«Мы понимаем, что эти брошюры не несут какой-либо угрозы суверенитету нашего государства. Они дают правильную оценку некоторым вещам относительно православия», — отметил Егоров.
Он также сообщил, что священникам пришлось подписать документы о неразглашении информации.
«Конкретно мы не можем говорить, о чём был разговор, потому что они ставили подпись о неразглашении», — добавил протоиерей.
Ранее стало известно, что СБУ вызвала на допрос 14 священников Сарненской и Ровенской епархий УПЦ МП.
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