В УПЦ МП прокомментировали допросы священников в СБУ

Секретарь Ровенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Егоров прокомментировал допросы священников в Службе безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

«Пришли повестки нашим священникам. 14 священников были вызваны на допрос: 13 — нашей Ровенской епархии и 1 священник Сарненско-Полесской. На этих допросах, которые состоялись сегодня, всё сводится к двум статьям: «Государственная измена» и «Разжигание религиозной розни», — заявил Егоров.

По его словам, речь идёт о брошюрах, которые были «распространены по храмам епархии — хотя и не только нашей епархии».

«Мы понимаем, что эти брошюры не несут какой-либо угрозы суверенитету нашего государства. Они дают правильную оценку некоторым вещам относительно православия», — отметил Егоров.

Он также сообщил, что священникам пришлось подписать документы о неразглашении информации.

«Конкретно мы не можем говорить, о чём был разговор, потому что они ставили подпись о неразглашении», — добавил протоиерей.

Ранее стало известно, что СБУ вызвала на допрос 14 священников Сарненской и Ровенской епархий УПЦ МП.