В УПЦ МП ответили на заявление представителя Константинополя о церкви

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Климент прокомментировал заявление представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисский Иова о том, что «с канонической точки зрения» УПЦ МП «больше не существует».

«Из сказанного владыкой Иовом становятся очевидными два вывода:первое — этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни, а второе — он, скорее всего, плохо учился в богословской школе и не знает прописных истин, которые известны даже маленьким деткам в Воскресной школе. В Евангелии господь говорит, что первый в Церкви, это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой. И те, кто называют себя первыми, у бога считаются последними. Поэтому, говоря о «привилегиях» Константинопольского патриархата, владыка Иов показывает, что не знаком с Евангельским текстом. Бывает иногда и такое», — сказал архиепископ Климент.

Он отметил, что УПЦ МП не подчиняется Константинополю.

«Какое отношение Константинопольский патриархат имеет к Украинской православной церкви? Уже давно, после ересей и уний, в которые неоднократно впадала Константинопольская патриархия, после разгрома Константинополя более 500 лет назад и исчезновения империи никакие законы этой империи, в том числе и регулировавшие церковную жизнь в Византийской империи, уже не имеют своего значения. По этой причине уже не одно столетие никакой прямой субординации между Украинской православной церковью и Константинопольской патриархией не существует», — пояснил представитель УПЦ МП.

Архиепископ также добавил, что решение Синода Константинопольского патриархата об отмены томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не имеет какого-либо значения.

«Как можно отменять документы 300-летней давности? Это всё равно, что отменять решения Вселенских соборов, которые были ещё в IV или VII веках. Это же просто абсурдное заявление. Тем более, что речь в документах 300-летней давности идёт о совершенно другой территории как в церковно, так и в государственном смысле. Киевская митрополия в 17 столетии совершенно не соответствует границам Украинской православной церкви в её нынешнем состоянии. И наше государство тоже не определяется той митрополией, которая была в 17 столетии», — заключил архиепископ.

Ранее в Константинополе заявили, что на Украине «больше не существует» УПЦ МП.