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В УПЦ МП отказываются признавать созданную на «объединительном соборе» церковь
16 декабря 2018, 17:09 • 146 • Украина
Замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook рассказал об отношении к созданной в рамках «объединительного собора» в Киеве «новой церкви».
@mykola.danylevych Facebook
По его словам, «та структура, которая была создана вчера (15 декабря. — RT), была и есть инородное тело, которое телом церкви отторгается и не принимается».
Данилевич также поприветствовал, что епископат, духовенство и верующие сохранили верность канонической украинской церкви.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал день проведения «объединительного собора», в ходе которого была создана новая православная автокефальная церковная структура и избран её предстоятель, «историческим».
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