В УПЦ МП назвали число перешедших в ПЦУ религиозных общин

Архиепископ Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Климент (Вечеря) заявил, что лишь 36 из 12 тыс. общин перешли в Православную церковь Украины — новую религиозную структуру страны.

По его словам, после того как неканоническая украинская церковь получила томос об автокефалии, на УПЦ МП началось «безумное давление».

«Сегодня можно заявить, что, несмотря на эти усилия, сменили конфессиональную принадлежность из 12 тыс. религиозных общин УПЦ только 36 общин», — цитирует Климента РИА Новости.

При этом архиепископ добавил, что, исходя из этих данных, ни о каком «массовом переходе» приходов УПЦ МП в новую церковь говорить не приходится.

Ранее заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что ни одна поместная церковь не готова признать новую Православную церковь Украины.