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В УПЦ Киевского патриархата опровергли ликвидацию организации

15 декабря 2019, 15:24  •  52 • Украина
Непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата опровергла заявление главы неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания (Думенко) о юридической ликвидации организации.
 
Reuters
 

В УПЦ Киевского патриархата считают, что данная информация была включена в Единый государственный реестр юридических лиц представителями ПЦУ.

«Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» не имеет. Ни ей, ни её основателем — Поместным собором — решение о прекращении (деятельности. — RT) не принималось», — говорится в заявлении.

В Киевском патриархате также напомнили о незаконности таких действий со стороны третьих лиц.

«Внесение ведомостей в Госреестр заявителями от другого юридического лица является очевидно незаконным, а следовательно, не может считаться достоверным», — подчеркнули в Украинской православной церкви.

Там также заверили, что не будут выполнять условия, противоречащие праву на свободу совести на Украине.

Ранее в ПЦУ заявили о ликвидации непризнанных Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и призвали главу УПЦ Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».

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