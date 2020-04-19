В Управделами Президента России раскрыли секрет кремлевских куличей

О том, как готовят куличи для Президента "КП" рассказала Елена Крылова, пресс-секретарь Управления делами Президента России:

- Христос воскресе, Елена!

- Воистину воскресе, Александр! Мира, добра и помощи Божьей нам всем. С праздником Светлой Пасхи!

- Взаимно. Вот интересно - как пекли куличи накануне великого Праздника в Комбинате питания Управления делами президента?

- По традиции, каждый год в Чистый Четверг под руководством шеф-кондитера комбината питания «Кремлевский» Дениса Митрохина сотрудники готовят пасху, пекут куличи. Каждый год у нас новый рецепт. Шеф-кондитер совершенствует его, колдует, что называется.

Вся продукция - безопасна. Потому что она проходит термическую обработку в специализированных печах.

Яйца тоже красили вареные. Как обычно, продукцию завозили и в наши магазины, и в наши торговые на Старой площади (в Администрацию президента), в Госдуму, в Совет Федерации, в «Белом доме».

В Управделами Президента России раскрыли секрет кремлевских куличейФото: предоставлено пресс-службой

Под заказ пекли и доставляли. Принимали и индивидуальные заказы - с доставкой на дом.

- Меньше, чем в прошлые годы?

- Не могу сказать, что намного меньше. Просто усложнилась доставка.

Естественно, больше времени занимает и покупка в магазине, потому что и продавцы, и покупатели должны соблюдать правила безопасности и держать дистанцию – у нас сделана разметка.

Многие сотрудники брали не по одному куличу. Я взяла и большой – отвезла родителям, и средний, и несколько маленьких – для детей. Многие заказывают и покупают по нескольку штук всяких пасхальных вкусностей. У нас ведь три варианта куличей выпекают в этом году. Большой - весом в 800 граммов, в полкило и маленькие такие, подарочные, чтобы съесть за один присест. Точно несколько десятков тысяч штучной продукции.

Каждый год новый рецепт. Шеф-кондитер совершенствует его, колдует, что называетсяФото: предоставлено пресс-службой

- Ты уже попробовала кулич? Вкусный? А видела, как их готовят?

- Конечно, вкусные куличи! Конечно, видела, как готовят. Я уже пять лет процесс снимаю. В этом году работали в особых условиях. Сама была и корреспондентом, и оператором. Надеваю халат, колпак, перчатки. Нынче была еще и маска, и защитный экран. Я стояла за стеклом.

- Рецепт подсмотрела?

- Не-а. Но он у меня есть! Мои коллеги из разных подразделений нашего управления снарядили меня записать на видео новый рецепт от нашего шеф-кондитера Дениса Митрохина.

И сейчас я вам все покажу!

- Спасибо, Лена! Начинаем смотреть. И ещё раз с Праздником

- Со Светлой Пасхой!