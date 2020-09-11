В Умани хасиды устроили погром

Брацлавские хасиды снесли установленные ограждения возле могилы раввина Нахмана в Умани.Барьеры были установлены, чтобы минимизировать последствия распространения коронавирусной инфекции. Однако, судя по видео, которое распространяется в соцсетях, простояли железные конструкции недолго.«Постыдное зрелище с причинением прямого ущерба», — прокомментировали в секретариате брацлавских хасидов.Также, отметив, что такие действия ни в коей мере «не отражают отношения брацлавского движения к законам Украины», пообещали провести с нарушителями порядка разъяснительную работу.Позже стало известно, что причастных к погромам хасидов выдворили из Украины.Несмотря на запрет Кабинета министров массовых мероприятий в Умани на Рош ха-Шана — еврейский Новый год, и закрытие границ для иностранцев, хасиды-паломники пробираются к месту захоронения их духовного вождя Нахмана.Официально в этом году на еврейский новый год Рош ха-Шана украинские власти разрешат въезд около трём тысячам паломников.Сейчас их уже находится в Умани, по разным источникам, от 500 до 1000 человек.