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В «Укртрансгазе» заявили, что давление на входе ГТС Украины соответствует нормам контракта
15 марта 2018, 23:24 • 54 • Украина
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил, что давление на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС) поднялось до минимального предусмотренного контрактом уровня.
РИА Новости
Об этом пресс-служба компании написала на своей странице в Twitter.
«Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года «Газпром» поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня — 60 кгс/см²», — указывается в сообщении.
Ранее «Укртрансгаз» предупредил Евросоюз о возможных проблемах с транзитом российского газа через территорию страны и поставками его в ЕС.
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