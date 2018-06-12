В «Укрпочте» заявили о возможности скорого банкротства

Первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Чернявский заявил, что компания — оператор почтовой связи Украины «находится на грани банкротства».

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

Отмечается, что именно этим оператор объясняет предложения крупным издателям отсрочить расчёт с редакциями по итогам подписной кампании.

«На сегодня, по нашим подсчётам, нужно отдать редакциям около 260 млн гривен... Предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой «хвоста» в сентябре», — сказал Чернявский.

По его словам, ситуация в «Укрпочте» в настоящее время затруднительная, поэтому важно достичь взаимовыгодного компромисса. Он добавил, что положение осложняет неурегулированный вопрос о тарификации Пенсионного фонда, так как данный вид деятельности поглощает около 50% расходов, а в доходной части составляет около 25%.

«Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда. Если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20—25 тыс. работников «Укрпочты» потеряют рабочие места... Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что «Укрпочта» находится на грани банкротства», — заключил он.

Ранее стало известно, что Украина может остаться без производства водки, так как счета компании «Укрспирт» — единственного производителя спирта в стране — были арестованы.