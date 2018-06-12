Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полное согласие» с оговорками: о чём говорили в Берлине представители «нормандс...
Трамп слил проамериканскую агентуру влияния, а Меркель протрезвела
Владимир Путин: Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину
Шанхайский дух на встрече в Циндао
Главная / Украина

В «Укрпочте» заявили о возможности скорого банкротства

12 июня 2018, 22:54  •  38 • Украина
Первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Чернявский заявил, что компания — оператор почтовой связи Украины «находится на грани банкротства».
 
@ukrposhta Twitter
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

Отмечается, что именно этим оператор объясняет предложения крупным издателям отсрочить расчёт с редакциями по итогам подписной кампании.

«На сегодня, по нашим подсчётам, нужно отдать редакциям около 260 млн гривен... Предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой «хвоста» в сентябре», — сказал Чернявский.

По его словам, ситуация в «Укрпочте» в настоящее время затруднительная, поэтому важно достичь взаимовыгодного компромисса. Он добавил, что положение осложняет неурегулированный вопрос о тарификации Пенсионного фонда, так как данный вид деятельности поглощает около 50% расходов, а в доходной части составляет около 25%.

«Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда. Если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20—25 тыс. работников «Укрпочты» потеряют рабочие места... Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что «Укрпочта» находится на грани банкротства», — заключил он.

Ранее стало известно, что Украина может остаться без производства водки, так как счета компании «Укрспирт» — единственного производителя спирта в стране — были арестованы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

38
Источник
Похожие новости
12 июня 2018, 16:24
В НБУ объяснили предназначение кредитов от МВФ
12 июня 2018, 14:39
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
12 июня 2018, 04:54
Главы МИД "четверки" поручили политдиректорам проработать формат миссии ООН в Донбассе

12 июня 2018, 17:54
План помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно
12 июня 2018, 19:39
«Полное согласие» с оговорками: о чём говорили в Берлине представители «нормандской четвёрки»
12 июня 2018, 00:09
В военном институте Киева произошло массовое отравление
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 июня 2018, 00:09
Асад сдался Америке
10 июня 2018, 06:09
Зажрались вы тут, в России!
06 июня 2018, 07:54
Очередное польское самоубийство
05 июня 2018, 22:09
«Оставляем за собой право открыть огонь»
12 июня 2018, 06:55
Последний шанс Донбасса
12 июня 2018, 06:55
Трамп слил проамериканскую агентуру влияния, а Меркель протрезвела
09 июня 2018, 04:09
Военный эксперт: «С-400 – не существует, Армату никто не видел» (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.