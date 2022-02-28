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В «Укроборонпроме» подтвердили уничтожение Ан-225 «Мрия» в аэропорту Гостомеля
28 февраля 2022, 00:55 • 8 • Украина
В «Укроборонпроме» подтвердили, что в аэропорту города Гостомель был уничтожен именно тот самолёт АН-225 «Мрия», который летал, а не недостроенный экземпляр.
В «Укроборонпроме» подтвердили, что в аэропорту города Гостомель был уничтожен именно тот самолет АН-225 «Мрия», который летал, а не недостроенный экземпляр.
Об этом сегодня, 27 февраля, говорится на сайте концерна.
«Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», — говорится в сообщении.
Согласно данным сайта Flight Radar, самолёт АН-225 «Мрия» с бортовым номером UR-82060 5 февраля прилетел из аэропорта Биллунд в Дании в «Гостомель». После этого борт не покидал аэропорт.
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