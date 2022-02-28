В «Укроборонпроме» подтвердили уничтожение Ан-225 «Мрия» в аэропорту Гостомеля

В «Укроборонпроме» подтвердили, что в аэропорту города Гостомель был уничтожен именно тот самолёт АН-225 «Мрия», который летал, а не недостроенный экземпляр.В «Укроборонпроме» подтвердили, что в аэропорту города Гостомель был уничтожен именно тот самолет АН-225 «Мрия», который летал, а не недостроенный экземпляр.Об этом сегодня, 27 февраля, говорится на сайте концерна.«Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», — говорится в сообщении.Согласно данным сайта Flight Radar, самолёт АН-225 «Мрия» с бортовым номером UR-82060 5 февраля прилетел из аэропорта Биллунд в Дании в «Гостомель». После этого борт не покидал аэропорт.