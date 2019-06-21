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В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
21 июня 2019, 22:39 • 16 • Украина
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
globallookpress.com © Christian Ohde/face to face
Об этом говорится на странице компании в Facebook.
«В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели на Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний.
«В таких случаях «Укрэнерго» может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы», — добавляется в сообщении.
В компании уточняют, что исправить ситуацию может стабильная поставка угля теплоэлектростанциям, выведение с ремонта блоков ТЭС и включение в работу газомазутных блоков ТЭС.
Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает повышения цен на электроэнергию в стране с июля на 25%.
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