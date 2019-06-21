В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

Об этом говорится на странице компании в Facebook.

«В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели на Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний.

«В таких случаях «Укрэнерго» может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы», — добавляется в сообщении.

В компании уточняют, что исправить ситуацию может стабильная поставка угля теплоэлектростанциям, выведение с ремонта блоков ТЭС и включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает повышения цен на электроэнергию в стране с июля на 25%.