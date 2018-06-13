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В «Укравтопроме» заявили о падении объёмов производства автотранспортных средств в стране

13 июня 2018, 18:24  •  83 • Украина
Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила о значительном падении объёмов выпуска легковых автомобилей в стране.
 
© РИА Новости
 

В частности, в заявлении ассоциации указывается, что в мае с заводов Украины вышло 442 автотранспортных средства.

«Такой объём выпуска автотранспорта в 90 раз меньше майского результата десятилетней давности», — указывается в сообщении. 

Уточняется, что падение видно даже в том случае, если сравнивать с аналогичным периодом времени прошлого года.

«По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объём выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%», — отмечается в заявлении.  

Согласно данным ассоциации, пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, которая осуществляется на заводе «Еврокар».

«В мае в Закарпатье было собрано всего 374 Skoda, что на 39% меньше, чем в предыдущем месяце», — добавили в организации.

Положительная динамика наблюдается лишь в выпуске автобусов, их производство в отчётном месяце выросло на 17% к маю 2017 года и на 26% к апрелю 2018 года и составило 63 штуки.

Ранее стало известно, что Украина может остаться без производства водки, так как счета компании «Укрспирт» — единственного производителя спирта в стране — были арестованы.

Почему экономика Украины всё больше погружается в стагнацию — читайте в материале RT.

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