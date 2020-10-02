Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии ...
Главная / Украина

В Украину прилетели агенты ФБР: будут расследовать загадочную смерть сотрудницы посольства США

02 октября 2020, 14:05  •  43 • Украина

Появились новые подробности о смерти сотрудницы посольства США. Напомним, что 30 сентября работница посольства Санвер Никаэло была найдена на улице в Киеве с травмой головы и без сознания, позже она скончалась в больнице.

Столичные правоохранители работают над установлением причин смерти женщины. Пока что отрабатывают версию умышленного убийства, есть ориентировка на подозреваемого. Но не исключают и несчастный случай.

Как написал глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, «гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом не редкость на железной дороге». Явно, украинская полиция во главе с Аваковым хочет дистанциироваться от этого расследования и списать все на «синдром Анны Карениной» - мол, американка не услышала приближающегося поезда, так как бежала по рельсам в наушниках. Кстати, как сообщал ТГ-канал «Силовой», машиниста поезда тоже не могут найти.

Теперь к поискам подключаться американские федералы. По сведениям ТГ-канала «Шептун», в Украину уже вылетели федеральные агенты США, которые вместе с нашими правоохранителями будут расследовать смерть американки. У женщины остались четверо детей и муж. По информации из силовых кругов, он — военный пресс-атташе, и погибшая жена могла иметь доступ к секретным документам. К слову, здание судмедэкспертизы, куда привезли тело Санвер Никаэло, охраняют полицейские. Судя по всему, большего им не доверяют: американцы сами примутся за расследование, справедливое полагая, что отреформированная по западным лекалам полиция, пригодна только для политических репрессий, а вот следователей-профессионалов давно вычистили с помощью люстрации, чтобы избежать неожиданных «открытий» по делам расстрелов на майдане, организации госпереворота и прочих преступлений.

Интересно, что источники из силовых кругов не исключают, что расследование гибели американской гражданки может привести и к отставке министра МВД Авакова. Его используют как повод, чтобы обвинить главного силовика в некомпетентности и помочь Зеленскому «подвинуть» министра войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
02 октября 2020, 06:45
Почти 3 тысячи бортов украинской авиации: разворованы, проданы, разбиты
01 октября 2020, 20:40
«Брать село за селом» – полководец Москаль придумал, как отвоевать Донбасс
01 октября 2020, 15:10
Кандидат в мэры Киева Притула обокрал общество слепых
01 октября 2020, 22:30
ЕС прислал Молдове указания по проведению выборов
01 октября 2020, 15:10
В Москве озабочены переброской протурецких боевиков из Сирии в Нагорный Карабах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
30 сентября 2020, 18:05
Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
01 октября 2020, 06:00
«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.