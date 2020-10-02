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В Украину прилетели агенты ФБР: будут расследовать загадочную смерть сотрудницы посольства США
02 октября 2020, 14:05 • 43 • Украина
Появились новые подробности о смерти сотрудницы посольства США. Напомним, что 30 сентября работница посольства Санвер Никаэло была найдена на улице в Киеве с травмой головы и без сознания, позже она скончалась в больнице.
Столичные правоохранители работают над установлением причин смерти женщины. Пока что отрабатывают версию умышленного убийства, есть ориентировка на подозреваемого. Но не исключают и несчастный случай.
Как написал глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, «гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом не редкость на железной дороге». Явно, украинская полиция во главе с Аваковым хочет дистанциироваться от этого расследования и списать все на «синдром Анны Карениной» - мол, американка не услышала приближающегося поезда, так как бежала по рельсам в наушниках. Кстати, как сообщал ТГ-канал «Силовой», машиниста поезда тоже не могут найти.
Теперь к поискам подключаться американские федералы. По сведениям ТГ-канала «Шептун», в Украину уже вылетели федеральные агенты США, которые вместе с нашими правоохранителями будут расследовать смерть американки. У женщины остались четверо детей и муж. По информации из силовых кругов, он — военный пресс-атташе, и погибшая жена могла иметь доступ к секретным документам. К слову, здание судмедэкспертизы, куда привезли тело Санвер Никаэло, охраняют полицейские. Судя по всему, большего им не доверяют: американцы сами примутся за расследование, справедливое полагая, что отреформированная по западным лекалам полиция, пригодна только для политических репрессий, а вот следователей-профессионалов давно вычистили с помощью люстрации, чтобы избежать неожиданных «открытий» по делам расстрелов на майдане, организации госпереворота и прочих преступлений.
Интересно, что источники из силовых кругов не исключают, что расследование гибели американской гражданки может привести и к отставке министра МВД Авакова. Его используют как повод, чтобы обвинить главного силовика в некомпетентности и помочь Зеленскому «подвинуть» министра войны.
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