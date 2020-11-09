В украинскую полицию понабрали озлобленных садистов

Молодой сотрудник ППС Николаевской области Артём Мезенцев, считающий свою академию «е**ной бурсой», которую закончил только при помощи знакомств, любит избивать задержанных.В этом он признался на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости«Наконец-то я закончил эту бурсу е**ную. Спасибо всем, кто был рядом и помогал мне всё то время, что я был в этой академии, а именно двум людям (они поймут, что речь о них). Спасибо вам, без вас бы я не дошёл до конца», – написал он.Также молодой полицейский рассказал, как ему нравится новая работа, на которой он может безнаказанно избивать людей.«Сегодня было два полноценных задержания. Первое: пьяный долба*б приставал к своей жене, в итоге скрутили один раз, второй раз лицом в бетон.Второе: ситуация та же самая, но челик другой. В итоге подсечка, я делаю болевой на ногу, наручники на руки, и тупо начинаем его ногами месить. Подошёл левый тип, спрашивает, на х*й мы это делаем, но его вовремя увели, иначе бы и его загасили. А так закинули второго дурака-АТОшника в Приус и повезли дальше. Мне понравилось», – рассказал Мезенцев.Увлечения молодого правоохранителя быстро разлетелись по соцсетям. Так, на странице в Facebook «Police Control Ukraine» настолько поразились откровениям ППСника, что опубликовали его личную информацию.«Знакомьтесь, это полицейский Патрульная полиция Николаевской области Мєзєнцев Артем Алексеевич.Он считает свою академию «е**ной» и явно любит «месить ногами» задержанных. Все это он спокойненько выставляет на своей странице в Instagram», – возмутились в соцсети.В свою очередь, украинская пропагандистка и телеведущая Алеся Бацман пожаловалась, что красиво начинающаяся полицейская реформа на Украине закончилась весьма печально.«У нас всё начиналось очень хорошо – пока ты едешь, тебе встречаются 5-10 патрульных машин. Красивые, новые. В этих патрульных машинах сидели реально красивые люди, молодые, в красивой форме, с улыбками.И я чувствовала себя в безопасности на этих дорогах. Но всё это как-то очень быстро закончилось – машины побились, людей стало меньше, патрульные уже не такие приветливые.Я знаю, что за 8-10 тысяч гривен не хотят идти работать на реально очень опасную и часто неблагодарную работу, когда тебя мало кто благодарит, а наоборот. И я вижу, как оно задумывалось, и как оно сейчас», – переживает Бацман.