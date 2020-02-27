Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олег Кашин: Откуда берутся русские анархисты? И почему они попадают в «Сеть»?
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания...
Украина, «хаос переходного периода»
В Польше анализируют «странную войну» России и Турции
Главная / Украина

В украинской Жмеринке в ходе беспорядков пострадали 12 человек

27 февраля 2020, 17:54  •  47 • Украина
В городе Жмеринка Винницкой области Украины неизвестные в масках и с дымовыми шашками ворвались в помещение городского совета. В результате беспорядков пострадали 12 человек.
 
@UA.KyivPolice Facebook
 

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным полиции, 27 февраля около 11:00 более 20 неизвестных в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В сессионный зал их не пропустили сотрудники полиции.

В сообщении говорится, что злоумышленники бросали дымовые шашки и камни, повредили входные двери и мебель, а также разбили окна.

Задержаны 11 человек, устанавливаются личности всех участников происшествия.

«По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, которые совершали правонарушения. Им оказывается медицинская помощь», — заявили в полиции.

20 февраля десять человек пострадали в результате столкновений возле санатория под Полтавой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 11:24
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
27 февраля 2020, 14:54
Украина, «хаос переходного периода»
27 февраля 2020, 08:09
Взаимные стереотипы: США намерены поддержать «национальное единство» на Украине
27 февраля 2020, 11:39
Сменить Богдана на Ермака – и что?
27 февраля 2020, 01:54
В Молдове собираются бороться с унионистами
26 февраля 2020, 19:09
Киев ввёл антидемпинговые пошлины на тросы и канаты из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах Киева и Минска
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.