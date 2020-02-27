В украинской Жмеринке в ходе беспорядков пострадали 12 человек

В городе Жмеринка Винницкой области Украины неизвестные в масках и с дымовыми шашками ворвались в помещение городского совета. В результате беспорядков пострадали 12 человек.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным полиции, 27 февраля около 11:00 более 20 неизвестных в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В сессионный зал их не пропустили сотрудники полиции.

В сообщении говорится, что злоумышленники бросали дымовые шашки и камни, повредили входные двери и мебель, а также разбили окна.

Задержаны 11 человек, устанавливаются личности всех участников происшествия.

«По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, которые совершали правонарушения. Им оказывается медицинская помощь», — заявили в полиции.

20 февраля десять человек пострадали в результате столкновений возле санатория под Полтавой.