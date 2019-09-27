Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пушков ответил на высказывание Кулебы о «клубе неудачников»
В НБУ намерены продолжить переговоры с МВФ в США
На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег
Бастрыкин пригласил преподавателей и студентов Донбасса к себе на стажировку
Главная / Украина

В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

27 сентября 2019, 23:39  •  50 • Украина
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
 
Reuters
 

Замгенпрокурора отметил, что решение о закрытии данного дела было принято ещё 1 августа 2017 года.

«Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, так как девять месяцев не проводилось никаких следственных действий», — приводит РИА Новости слова Холодницкого, сказанные в эфире радио «Новое время».

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп «во время июльского телефонного разговора неоднократно оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
27 сентября 2019, 17:24
Игорь Додон в ООН: «Я за Европу от Лиссабона до Владивостока»
27 сентября 2019, 17:09
В НБУ намерены продолжить переговоры с МВФ в США
27 сентября 2019, 20:24
На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег
27 сентября 2019, 17:09
Антикоррупционное бюро Украины допросило Порошенко
27 сентября 2019, 00:54
Политолог оценил слова Помпео о помощи Украине в борьбе с коррупцией
27 сентября 2019, 00:54
«Нужны результаты со стороны Киева»: почему в США призвали расследовать заморозку военной помощи Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2019, 19:39
Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
27 сентября 2019, 17:24
«Маски сброшены»: Москва ответила Вашингтону на санкции
24 сентября 2019, 08:09
Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела
26 сентября 2019, 03:54
Как Зеленский лебезил перед Трампом
24 сентября 2019, 14:39
Американская писательница раскрыла "самый неловкий секрет" о трагедии с малайзийским "Боингом"
22 сентября 2019, 10:39
"720 Хиросим": NI оценил способность подлодки "Борей" отомстить за уничтожение России
25 сентября 2019, 16:39
Темное пророчество: Предсказавший смерть СССР и перестройку Проханов предостерег Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.