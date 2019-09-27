В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Замгенпрокурора отметил, что решение о закрытии данного дела было принято ещё 1 августа 2017 года.

«Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, так как девять месяцев не проводилось никаких следственных действий», — приводит РИА Новости слова Холодницкого, сказанные в эфире радио «Новое время».

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп «во время июльского телефонного разговора неоднократно оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».