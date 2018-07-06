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В украинской прокуратуре назвали причину ЧП на Ровенском полигоне

06 июля 2018, 15:54  •  124 • Украина
Причиной ЧП на Ровенском полигоне, в результате которого погибли военные, стал взрыв мины в стволе миномёта. Об этом сообщает военная прокуратура Западного региона Украины.
 
© Vasily Fedosenko Reuters
 

«Во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня миномётной батареи с закрытой огневой позиции произошёл взрыв мины в канале ствола миномёта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с боеприпасами.

Инцидент произошёл утром в пятницу, 6 июля. По последним данным, в результате ЧП погибли трое военнослужащих, девять пострадали.

Возбуждено дело.

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