В украинской прокуратуре назвали причину ЧП на Ровенском полигоне

Причиной ЧП на Ровенском полигоне, в результате которого погибли военные, стал взрыв мины в стволе миномёта. Об этом сообщает военная прокуратура Западного региона Украины.

«Во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня миномётной батареи с закрытой огневой позиции произошёл взрыв мины в канале ствола миномёта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с боеприпасами.

Инцидент произошёл утром в пятницу, 6 июля. По последним данным, в результате ЧП погибли трое военнослужащих, девять пострадали.

Возбуждено дело.