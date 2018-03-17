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В украинской полиции рассказали об активной борьбе с ОПГ

17 марта 2018, 14:24  •  70 • Украина
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что правоохранительные органы страны за первые два месяца 2018 года прекратили деятельность 60 организованных преступных групп (ОПГ), что на 42% больше, чем в 2017 году.
 
globallookpress.com © Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 организованных групп и преступных организаций. Это на 42% больше по сравнению с январём-февралём прошлого года», — отметили в полиции.

По словам Аброськина, правоохранители также пресекли деятельность девяти бандгруппировок, в то время как в прошлом году за аналогичной период они разоблачили и задержали членов лишь двух таких банд.

Вместе с этим он добавил, что в 2018 году полицейскими раскрыто 565 преступлений, совершённых в составе организованных групп и преступных организаций.

В декабре глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, какое преступление в стране в 2017 году совершали чаще всего.

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