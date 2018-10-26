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В украинской полиции назвали самый криминальный город страны

26 октября 2018, 15:54  •  199 • Украина
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин назвал самый криминальный город страны.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По его словам, им является город Черкассы.

«Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украина — самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа «Безопасный город». Ответ — нет», — сказал он.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о том, какое преступление в стране в 2017 году совершали чаще всего.

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