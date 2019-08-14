В украинской общине ответили на заявление Лондона о Крыме

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала заявление постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс о якобы ущемлении прав украинцев на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это всё как в замечательной английской сказке «Алиса в Зазеркалье», когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку», — сказала Гридчина.

Она посоветовала Пирс и её коллегам всем вместе приехать в Крым «искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство».

Глава украинской общины добавила, что в Крыму наблюдается абсолютно противоположная ситуация. По её словам, «с каждым днём всё больше и больше» желающих в упрощённом порядке получить гражданство России. Украинская община оказывает им помощь в оформлении паспортов.

Ранее постпред Британии заявила об «отчаянном положении» украинцев в Крыму. По её словам, они якобы не получают доступа к базовым социальным услугам.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.