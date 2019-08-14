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В украинской общине ответили на заявление Лондона о Крыме
14 августа 2019, 13:39 • 174 • Украина
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала заявление постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс о якобы ущемлении прав украинцев на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.
РИА Новости
«Это всё как в замечательной английской сказке «Алиса в Зазеркалье», когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку», — сказала Гридчина.
Она посоветовала Пирс и её коллегам всем вместе приехать в Крым «искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство».
Глава украинской общины добавила, что в Крыму наблюдается абсолютно противоположная ситуация. По её словам, «с каждым днём всё больше и больше» желающих в упрощённом порядке получить гражданство России. Украинская община оказывает им помощь в оформлении паспортов.
Ранее постпред Британии заявила об «отчаянном положении» украинцев в Крыму. По её словам, они якобы не получают доступа к базовым социальным услугам.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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