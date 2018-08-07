В украинской армии заменят традиционное приветствие бандеровским лозунгом

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КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Украинская армия меняет традиционное воинское приветствие советского образца на лозунг националистов "Слава Украине!" - "Героям слава!". Впервые оно официально прозвучит 24 августа на параде в Киеве по случаю Дня независимости страны. Во вторник на репетиции парада, прошедшей на аэродроме завода "Антонов", именно этими словами приветствовал военнослужащих министр обороны Украины Степан Полторак, репетиция проходила под марш украинских националистов, сообщают украинские СМИ.

"По случаю 27-летия независимости Украины, а также 100-летию возрождения государственности, состоится военный парад - чрезвычайно мощный, больший, чем в прошлые годы. В нем примут участие 4500 военнослужащих и 250 единиц техники", - сказал журналистам после репетиции министр.

Полторак отметил, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения вооруженных сил, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и других силовых подразделений. Впервые в праздничном шествии примет участие парадный расчет девушек-курсантов из Военного института Киевского университета имени Тараса Шевченко. Откроют парад ветераны и участники силовой операции в Донбассе. В нем ожидается участие военнослукжащих стран-партнеров.

Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в РФ) весной 1941 года.