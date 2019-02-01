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В украинском Житомире националисты напали на офис оппозиции
01 февраля 2019, 17:54 • 91 • Украина
В украинском городе Житомирt представители одной из националистических организаций разрисовали стены здания, где находится приёмная оппозиционной партии «За жизнь», и сорвали информационную табличку.
@zhyttia.dp Facebook
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил руководитель регионального отделения партии Николай Янович.
«Они сорвали табличку не только нашей, но ещё и соседней организации. В первую очередь они совершили акт вандализма не против нашей партии, а против офисного центра и частного предпринимателя», — сказал он.
По мнению Яновича, нападение связано с предстоящими выборами на Украине. Это свидетельствует о том, что «политическая кампания будет одной из самых грязных на Украине».
Ранее в Одессе у консульства России прошёл пикет украинских националистов.
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