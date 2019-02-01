В украинском Житомире националисты напали на офис оппозиции

В украинском городе Житомирt представители одной из националистических организаций разрисовали стены здания, где находится приёмная оппозиционной партии «За жизнь», и сорвали информационную табличку.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил руководитель регионального отделения партии Николай Янович.

«Они сорвали табличку не только нашей, но ещё и соседней организации. В первую очередь они совершили акт вандализма не против нашей партии, а против офисного центра и частного предпринимателя», — сказал он.

По мнению Яновича, нападение связано с предстоящими выборами на Украине. Это свидетельствует о том, что «политическая кампания будет одной из самых грязных на Украине».

Ранее в Одессе у консульства России прошёл пикет украинских националистов.