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В украинском суде Савченко объявила голодовку

23 марта 2018, 15:09  •  58 • В России

В пятницу, 23 марта, в Шевченковском районном суде Киева решался вопрос о мере пресечения для задержанной накануне Надежды Савченко. Вопрос решал cудья Евгений Сидоров, который ведет сейчас процесс по делу об убийстве Олеся Бузины.

Когда журналисты попали в зал, а проход был затруднен из-за усиленной охраны на подступах и проверки на входе, Савченко уже находилась в стеклянном боксе.

Как только судья объявил заседание открытым, адвокаты Савченко попросили выпустить ее из бокса. Судья объявил перерыв на 5 минут для решения по этому вопросу и вышел. Савченко осталась пока в боксе. Что, впрочем, не помешало ей вступить с репортерами в оживленную дискуссию. В ответ на вопрос, как она оказалась в «Батькивщине», Савченко сказала, что она за эту партию не голосовала, и сравнила ситуацию на Украине с 1937-м годом.

- Оружие остается в Украине. Я тоже в Украине, и никуда отсюда не собираюсь, - ответила она в ответ на упреки о закупке у ДНР, и заявила, что Луценко многое вырезал из тех записей, что накануне показывали в Верховной Раде. Кстати, общаясь с журналистами, она подчеркнула, что условия в СИЗО в Киеве у нее гораздо хуже, чем в российском СИЗО, и сейчас она даже не может сходить в туалет, чтобы ее не контролировали камерами слежения и т.д.

Вернувшись, Сидоров разрешил Савченко покинуть бокс, и она устроилась между своим адвокатом и женщиной-охранником. Рассмотрение ходатайства по мере пресечения началось по существу, и Савченко заявила, что у нее на иждивении находится мать, которой менее чем через неделю исполнится 80 лет, а также по просьбе судьи перечислила свои награды. Кроме Героя Украины, оказывается, она была награждена медалью за миротворческую операцию в Ираке и орденом «За мужество» 3-й степени.

Прокурор начал зачитывать в суде ходатайство об аресте Савченко на 2 месяца, по сути пересказывая текст, который накануне в Верховной Раде зачитывал Генпрокурор Луценко перед депутатами. И, хоть и обошлось на этот раз без видео, его речь заняла целых 40 минут, после чего слово получила сама задержанная.

- Из всего, что озвучила прокуратура, правда только одно - мое неуважение к представителям власти, - начала Савченко свою речь. - Так сейчас 98% Украины говорят, что готовы на все, чтобы взорвать эту власть. Мы не судим Майдан, за то что скинул преступную власть Януковича. И не будем судить, когда народ скинет эту преступную власть

Вся дальнейшая речь Надежды являла собой образец штампов и пропагандистских стереотипов.

- ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Это оккупированные территории, на которых проживают украинцы, - заявила одна в одной части своей речи. И продолжила в другой. - Мы воюем с Россией уже более 700 лет.

Так что, если кто думал, что у Надежды Савченко изменилось мировоззрение после всего произошедшего, то могу вас огорчить. Она остается сильным и жестоким врагом России, и ее мечта, такая же, как у любого Парасюка, Порошенко и остальных свидомых патриотов - дойти маршем до Москвы. А все происходящее - разборки в Киеве конкурентов относительно того, кто будет рулить Украиной после выборов.

В заключение своей речи Савченко объявила голодовку против незаконного задержания. Использовала, так сказать, привычный ход. Поскольку раньше уже озвучила свою уверенность в том, что мерой пресечения для нее быдет выбран арест.

Заседание суда продолжается.

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В украинском суде Савченко объявила голодовку

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