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В украинском порту вспомнили о тоннах селитры: "Больше, чем в Бейруте"
07 августа 2020, 16:00 • 46 • В мире
Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что 3,2 тонны просроченной аммиачной селитры было арестовано в порту Николаева ещё в 2018 году. Правда, в самом порту Николаева, на который попенял Матиос, заявили, что селитру всю вывезли ещё в прошлом году.
В украинском порту может храниться ещё больше селитры, чем было в порту Бейрута. Как сообщил бывший военный прокурор Незалежной Анатолий Матиос, якобы в порту Николаева в 2018-м складировали просроченную селитру.
"А мне вот интересно: селитра до сих пор там?" - вопрошает экс-чиновник в телеграм-канале.
В ответ на эти заявления представители николаевского порта поспешили заверить: селитры у них нет. Отмечается, что в сентябре 2018-го корабль "Тузла" с опасным грузом зашёл в порт, однако к 2019-му всю селитру увезли из порта.
Опасный груз начали вывозить практически сразу после разгрузки - весь процесс завершился за три месяца, заверили представители морской гавани.
Напомним, что 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. Он уничтожил здания в 10 километрах от эпицентра, находившегося в порту. Как сообщили власти ближневосточной страны, в порту шесть лет находилась арестованная аммиачная селитра, которая взорвалась от искры при сварке. Убиты больше сотни человек, ранены больше 5000, власти считают, что цифры будут увеличиваться: спасатели всё ещё разбирают завалы.
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