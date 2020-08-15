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В украинском порту повторилась история с Бейрутом

15 августа 2020, 12:50  •  348 • Украина

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, занимавший эту должность при президенте Порошенко, сообщил о том, что в украинском порту складированы залежи аммиачной селитры значительно большего объема, чем в Бейруте, где разнесло чуть ли не полгорода.

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