В украинском порту повторилась история с Бейрутом

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, занимавший эту должность при президенте Порошенко, сообщил о том, что в украинском порту складированы залежи аммиачной селитры значительно большего объема, чем в Бейруте, где разнесло чуть ли не полгорода.