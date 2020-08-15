|
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
15 августа 2020, 12:50 • 348 • Украина
Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, занимавший эту должность при президенте Порошенко, сообщил о том, что в украинском порту складированы залежи аммиачной селитры значительно большего объема, чем в Бейруте, где разнесло чуть ли не полгорода.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
348
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2020, 01:15
|
09 августа 2020, 06:30
|
11 августа 2020, 00:40
|
13 августа 2020, 21:25
|
08 августа 2020, 21:20
|
13 августа 2020, 03:05
|
10 августа 2020, 03:35