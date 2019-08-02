В украинском Покровске неизвестные напали на съёмочную группу

В городе Покровске Донецкой области Украины неизвестные совершили нападение на съёмочную группу местного телеканала «Капри» и повредили технику.

Об этом в своём Facebook написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«В городе Покровск Донецкой области совершено нападение на съёмочную группу телеканала «Капри», — написал он.

По его словам, 1 августа сотрудники телеканала пытались зайти в помещение Покровского совета ветеранов, где размещён штаб одной из партий.

Он отметил, что «журналистку оттолкнули, технику повредили, а на оператора напали и удерживали некоторое время в изоляции».

Томиленко добавил, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о препятствовании журналистской деятельности.

Ранее в Покровск был переброшен спецназ из-за акции протеста. Также полиция взяла под охрану здание местного избиркома.