В украинском МИД попытались поддеть Захарову: "Очередной пример дезинформации"

В МИД Украины заявили, что слова Марии Захаровой о мобилизации в Незалежной являются дезинформацией.

В Киеве назвали дезинформацией слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о мобилизации. С заявлением в адрес Захаровой выступил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, на Украине не идёт и речи о всеобщей мобилизации, о которой говорила Захарова.

Он подчеркнул, что такие заявления - "очередной пример дезинформации".

Вслед за этим Николенко пустился в разъяснения, что же значит подписанный Владимиром Зеленским закон от 21 апреля, по которому резервистов можно призывать на военную службу без мобилизации. Кроме того, документом учреждается и новый вид военной службы - служба резервистов.

В украинском МИД указали, что ключевым элементом этой бумаги являются меры реагирования "на случай наступления критических угроз национальной безопасности", передаёт "РИА Новости".

В МИД Незалежной не преминули также добавить новые обвинения в адрес Москвы. По словам Николенко, Россия является единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах".