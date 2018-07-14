В украинском городе из-за проблем с хлором уменьшат подачу воды с 16 июля

В «Николаевводоканале» заявили об уменьшении подачи воды в Николаеве с 16 июля из-за дефицита хлора.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

«В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в городе Николаев с 10:00 16.07.2018 будет понижено водоснабжение абонентам ГКП «Николаевводоканал» до нормализации поставок жидкого хлора», — указывается в заявлении.

Позднее в компании уточнили, что данное решение позволит продлить использование воды на несколько дней. Уменьшение подачи воды будет проходить днём и ночью, при этом утром и вечером давление в сетях останется без изменений.

7 июля в «Киевводоканале» заявили, что в ближайшее время в некоторых регионах и городах Украины может быть ограничена подача питьевой воды, при этом в ряде населённых пунктов она может быть полностью прекращена из-за проблем с хлором.