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В украинском городе более 10 школ закрыто из-за отсутствия отопления
12 ноября 2018, 14:09 • 38 • Украина
В городе Смела Черкасской области 11 школ приостановили образовательный процесс из-за отсутствия отопления.
РИА Новости
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление образования, молодёжи и спорта Смелянского городского совета.
«11 школ и 12 детсадов — без отопления. В садиках подключили калориферы, которые отапливают комнаты. В садиках сводные группы, потому что детей меньше, их приводят только те родители, которые работают. А в школах сегодня приостановлены занятия. Они на дистанционном обучении до начала отопительного сезона», — уточнили в горсовете.
Ранее сообщалось, что на Украине может начаться массовое отключение отопления.
11 ноября Криворожский городской совет (Днепропетровская область) объявил вынужденные каникулы в школах и детских садах, которые обслуживает государственное предприятие «Криворожская теплоцентраль». В сообщении говорится, что без отопления находятся около 300 тыс. жителей Кривого Рога, население которого насчитывает 630 тыс. человек.
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