В украинский город на карантине не могут привезти лекарства и продукты: Коммерсанты закрыли единственную газовую заправку

В городе Монастыриска Тернопольской области Украины, где зафиксирован взрыв коронавируса – 78 заболевщих, в том числе медсестры, полицейские и городской голова (все койки в Тернопольской областной больнице сейчас заняты пациентами из Монастыриски) - закрыли единственную на шесть тысяч населения газозаправочную колонку. Газ выкачали из хранилищ, пистолеты и заправочные шланги отсоединили и увезли.

Все койки в Тернопольской областной больнице сейчас заняты пациентами из Монастыриски.Фото: YouTube

Об этом сообщил на странице в ФБ тот самый голова Андрий Старух, сидящий сейчас на карантине:

«Звертаюся (то есть, обращаюсь. – Ред.) к областной и центральной власти, к контролирующим и правоохранительным органам. Ситуация в Монастыриске осложняется панической реакцией на инфекцию COVID-19. Несмотря на разрешение работать во время карантина, в райцентре закрылась единственная газовая заправка. У нас нет другой газовой станции. Жители общины передали мне фото запертого предприятия.

Где теперь людям заправлять машины? Каким образом обеспечивать жизнедеятельность? Как привезти лекарства, средства защиты, продукты питания?

Прошу принять соответствующие меры».

Коммерсанты закрыли единственную газовую заправку.Фото: СОЦСЕТИ

Ситуация на Украине, как всегда, трагикомична: бессовестные коммерсанты посчитали, что их хата с краю и сбежали, а запертый мэр не имеет возможности воздействовать на дезертиров и взывает едва ли не к президенту через соцсеть.

Но, если почитать комментарии под постом, становится совсем не смешно.

Люди пишут, что санитарно-медицинский транспорт городка работает как раз на газовом топливе, требуют отобрать у предателей лицензию и напоминают: «В войну, а сегодня идет своего рода бактериологическая война, таких людей и такие поступки называли диверсантами и диверсией».

Люди пишут, что санитарно-медицинский транспорт городка работает как раз на газовом топливе.Фото: YouTube

Две бензиновые заправки в городе пока работают, но надолго ли, люди не знают.

Кстати, весь Монастырисский район заразил 68-летний мужик, ездивший на похороны в Залещики (тоже в город Тернопольской области за восемьдесят километров), и общавшийся там со священником. Этот священник потом и оказался нулевым пациентом.

Бывший на похоронах 68-летний мужчина умер.

Мэр Андрий Старух.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Украинка, заразившая односельчан коронавирусом, просит не убивать ее.

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