В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову

Воинствующий патриотизм на Украине перерос в нацизм, и сейчас нужно не просто очень аккуратно и внимательно следить за тем, к чему призывают политические лидеры, но и строжайшим образом наказать виновников такого положения дел.Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова.«Когда мы говорим о патриотизме – не здоровом, воинствующем, то это граничит с истерией, социальной шизофренией и очень часто переходит в нацизм, национализм в нездоровой форме и в прямом смысле в нацизм. У нас это не регулируется.Мы сейчас тут встречаемся и говорим, и многие люди уже очень часто это проговаривают, как смысловые конструкции. Мы для этого и собираемся и сидим на каналах в общественном и информационном пространстве. Чтобы люди начали с осторожностью и вниманием относиться ко всему тому, что произносят общественные лидеры, куда они двигают людей и куда они их призывают», – отметила онаТакже телеведущая подчеркнула, что процесс натравливания агрессивных людей на невинных запустил экс-президент Украины Пётр Порошенко.«Потому что для молодёжи мир разнообразен, слишком много факторов и соблазнов. Очень часто человек находит в этой агрессии, которую он выплёскивает из-за того, что он недополучил в своей жизни, – на других людей, которые, по сути, ни в чём не виноваты. Но ему рассказывают идеологи и пропагандисты: «Ты должен пойти и забрать у этой женщины или у этого ребёнка, или у этого человека то, что ты недополучил в детстве». Люди, таким образом, оправдывают свои агрессивные действия.На Украине этот процесс запустил Пётр Порошенко, абсолютно осознанно он опирался на эти агрессивные элементы. И сейчас он не ушёл. Есть стратегия, а есть тактика, до тех пор, пока он не будет наказан и люди не увидят, что этому дано определение и понимание того, что это было.Он не ушёл – он затаился, он отвалился, он затих, он пытается изобразить из себя несчастную жертву. Самые страшные люди – это преступники, которые, когда их ловят на горячем, тут же падают на колени, рыдают, обливаются слезами, целуют твои ноги и просят о пощаде, но выстрел в голову – это лучшее, что может остановить эту историю», – заключила Егорова.