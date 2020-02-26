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В украинских школах введут обновлённый предмет «Защита Украины»

26 февраля 2020, 22:24  •  15 • Украина
Кабмин Украины принял постановление, согласно которому школьники будут изучать обновлённый предмет «Защита Украины» вместо «Защиты Отечества».
 
РИА Новости
 

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

«Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет «Защита Отечества» — одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защита Украины», — сказала глава ведомства Анна Новосад.

Она также отметила важность отображения закладываемых в предмет «Защита Украины» целей в учебниках, по которым будут учиться школьники.

По её словам, полная трансформация подходов к экспертизе и изготовлению учебников займёт несколько лет.

Отмечается, что предмет «Защита Украины» станет обязательным для изучения в 10—11-х классах, благодаря ему ученики получат знания и умения, необходимые для обороны страны, научатся действовать в чрезвычайных ситуациях.

Ранее вице-президент Фонда развития современной дипломатии политолог Дмитрий Перлин прокомментировал сообщение о том, что Верховная рада не поддержала предложение отменить закон о полном общем среднем образовании, который позволяет заметно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, включая русский.

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