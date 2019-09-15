В украинских "Зубрах" Пекин интересовали только технологии - китайские СМИ

Первые два "десантника" на воздушной подушке были построены на Украине в рамках контракта, который был подписан между Киевом и Пекином в 2009 году. Первый корабль украинская сторона поставила в 2013 году, второй - годом позже.

Следующие два "Зубра" были построены уже силами самих китайцев. Как пишут китайские СМИ, продолжать работу над этой серией в Китае не собираются, хотя соглашение и предусматривало, что Пекин, получив полный комплект всей техдокументации по "Зубрам", будет в дальнейшем налаживать их выпуск. В документах, переданных украинской стороной, была и полная технология производства двигателей для этих десантных кораблей.

Однако как только стороны выполнили все условия, предусмотренные заключенным контрактом и у ВМС Китая появилось четыре "Зубра", необходимость в их производстве неожиданно пропала.

На самом деле, китайскую сторону интересовало развитие собственных кораблей на воздушной подушке, а "Зубр" помог в этой работе. В свое время китайские разработчики попытались создать собственный аналогичный корабль модели "Тип 726". Он был скорее "клоном" американского LCAC и именовался "Мустангом".

Однако уже на ранних сроках работы по созданию этого "клона" у китайских разработчиков появились серьезные проблемы, в связи с чем о "Мустанге" пришлось забыть на время. Стоило же Пекину получить от Киева "Зубр" вместе с полным набором необходимых документов и чертежей, как китайцы снова вспомнили о собственной разработке и приступили к работе над ней.

Как пишут в китайских СМИ, на самом деле Пекину нужен был не сам "Зубр", а технические данные и технологии строительства корабля на воздушной подушке. А больше всего инженеров Китая интересовали газотурбинные двигатели ДП71 (по украинской классификации - UGT 6000). Они создавались на предприятии "Зоря-Машпроект", и ими же оснащались первые собранные "Мустанги".