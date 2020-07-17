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В украинских "доказательствах" по MH17 нашли монтажные склейки

17 июля 2020, 23:00  •  74 • Политика
Представленные Украиной улики по MH17 оказались фейком. В украинских "доказательствах" нашли монтажные склейки.
Речь идёт о записи разговоров двух людей, которых выдают за ополченцев. Она якобы была сделана в Донецке 16 июля 2014 года. Мариновка к тому моменту уже была под контролем ополченцев.
В разговоре упоминаются украинские "сушки", бомбящие Донбасс, и озвучивается просьба предоставить "Бук". Запись была принята международной группой следователей в качестве доказательства и опубликована голландской прокуратурой.
Однако при внимательном изучении разговора обнаружилось несколько непонятных моментов. В некоторых местах можно заметить монтажную склейку. В других - нелогичное течение беседы. Например, из разговора становится понятно, что украинские самолёты начали бомбить ДНР в ночь на 17 июля. При этом сама запись сделана 16 июля в 19 часов 09 минут. То есть один из собеседников вещал из будущего.
Кроме того, можно заметить, что участники разговора беседуют в спокойной обстановке. Однако в самом конце можно услышать странную реплику: "Если это то, что думаю, я тебя пристрелю". Во-первых, резкая и безосновательная смена тона может свидетельствовать о монтаже. Во-вторых, эта странная фраза быстро заглушается. В-третьих, голландцы почему-то решили её не переводить на английский язык в представленной публике стенограмме переговоров.
Один фрагментик липового перехвата СБУ, который представлен в качестве "доказательства" нахождения российского "Бука" в Донбассе. Это доказательства? - отметил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок, комментируя запись.

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