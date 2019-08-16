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В украинских Прилуках произошли беспорядки у здания избиркома
16 августа 2019, 20:54 • 98 • Украина
В украинском городе Прилуки Черниговской области возле здания окружной избирательной комиссии 210-го округа неизвестные бросили дымовую шашку и предприняли попытку получить доступ к бюллетеням. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на СМИ.
РИА Новости
Указывается, что неизвестные бросили дымовую шашку на этаж здания, где находится избирательная комиссия, чтобы «выкурить оппонентов и получить доступ к бюллетеням».
При этом политтехнолог Пётр Охотин заявил, что один из кандидатов в депутаты Верховной рады «лично курирует попытку захватить» областную избирательную комиссию, поскольку не может «смириться с проигрышем».
По данным агентства, возле здания находится группа людей, некоторые из них надели балаклавы.
Ранее в украинский город Покровск был переброшен спецназ из-за акции протеста. Также полиция взяла под охрану здание местного избиркома.
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